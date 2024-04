Bei steigendem Bedarf Zuwachs an Kitaplätzen in NRW bricht ein

Der Zuwachs an Kitaplätzen ist in Nordrhein-Westfalen drastisch eingebrochen – vor allem beim Angebot für Unterdreijährige (U-3). Laut einer aktuellen Liste des Düsseldorfer Familienministeriums lieg der Zuwachs an dringend benötigten U-3-Plätzen zum Kindergartenjahr 2024/25 nur bei 466 Plätzen – auf dann rund 221.000. Für 2023/24 war es demnach noch ein Plus von 3980 Plätzen.