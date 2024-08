Opposition verlangt Maßnahmen Gewalt in Kliniken und Praxen auch in NRW

Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums sagte unserer Redaktion auf Anfrage, die Problematik zu Gewalt gegenüber medizinischem Personal sei dem Ministerium ein wichtiges Anliegen. Als eine direkte Maßnahme sei im Mai 2024 ein Runder Tisch ins Leben gerufen worden, der einen Austausch zwischen Ministerium und Fachleuten der Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie verschiedenen Akteuren der gesundheitlichen Versorgung ermöglicht. Darüber hinaus habe man im Juni 2024 eine Studie zu Rassismus und Antisemitismus gegenüber Beschäftigten im Gesundheitswesen in NRW in Auftrag gegeben, die sich unter anderem mit der Frage der Gewalt befassen werde. „Die Studie soll neben einer grundsätzlichen Recherche zu bereits publizierten Daten zuverlässige Zahlen und detailliertere Einblicke, aber auch einen Überblick über bereits vorhandene Maßnahmen in Bezug auf den Schutz von Beschäftigten in gesundheitlichen Versorgungseinrichtungen in NRW liefern“, so der Sprecher. Die gewonnenen Erkenntnisse wolle man nutzen, um Handlungsfelder und mögliche Ansatzpunkte für weitere Maßnahmen zu identifizieren.