Zu wenig Recycling : NRW muss um Rohstoffe bangen

Düsseldorf Eigentlich spätestens seit den 1980er Jahren bekannt, nun aber erst recht dringlich: Viele wichtige Rohstoffe, auf die insbesondere die Schlüsselindustrien in NRW angewiesen sind, werden knapp. Recycling würde helfen, die politischen Anreize dafür reichen aber oft nicht aus.

Die meisten für Schlüsseltechnologien wichtigen Rohstoffe in Nordrhein-Westfalen werden in naher Zukunft Mangelware. Wie das RWI-Leibniz-Institut herausgefunden hat, bergen 20 dieser Ressourcen ein hohes Risiko, 15 ein mittleres. Zu den besonders knappen Rohstoffen zählen Chrom, Nickel, Titan, Magnesium, Mangan, Blei und Zinn. „Bei vielen dieser Rohstoffe sind die NRW-Anteile an den deutschen Einfuhren überproportional hoch“, schreibt das RWI.