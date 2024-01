System der „Selbstbewirtschaftungsmittel“ Zu wenig für Kitas in NRW – Verteilung von Geldern in der Kritik

Die Liberalen prangern damit die Verwendung von sogenannten Selbstbewirtschaftungsmitteln des Familienministeriums an. Diese Mittel stehen den Ministerien besonders flexibel und übers Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung, so dass sich über Jahre ein Polster ansammeln kann. Das Familienministerium finanziert so in diesem Jahr unter anderem 100 Millionen Euro als Überbrückungshilfe an Kita-Träger, um gestiegene Kosten abzufedern, rechnet die FDP unter Berufung auf Zahlen des Landes vor. Aber es würden auch über 91,6 Millionen Euro zur Haushaltskonsolidierung und 18 Millionen für die Versorgung von Geflüchteten in Landesunterkünften verplant. Mit diesen rund 110 Millionen Euro könne die Überbrückungshilfe für Kita-Träger mehr als verdoppelt werden.