„Nicht akzeptabel“ Anfrage der Linken – Zoll NRW macht weniger Schwarzarbeit-Kontrollen

Die Zöllnerinnen und Zöllner fühlten vor allem Gaststätten, Hotels, Spediteuren und Baufirmen auf den Zahn - auf diese Branchen entfielen im vergangenen Jahr fast die Hälfte aller Schwarzarbeit-Kontrollen in dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Alles in allem verhängten die Behörden im Jahr 2023 den Angaben zufolge 11,2 Millionen Euro an Bußgeldern und anderen Verwarnungen. Es gab 599 Bußgeldbescheide.