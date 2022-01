Aufarbeitung der Flutkatastrophe : Zeugenvernehmung trotz fehlender Dokumente

Düsseldorf Die jüngsten Sitzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe sorgt für Streit. Der Ausschussvorsitzende Ralf Witzel will die Zeugenbefragung vorantreiben, dabei liegen den Ausschussmitgliedern noch nicht alle Akte der Landesregierung vor. Die Opposition spricht von einem Skandal.

Der Streit über die unvollständige Lieferung von Akten für die Aufarbeitung der Flutkatastrophe Mitte Juli spitzt sich zu. SPD und Grüne hatten in der vergangenen Woche bemängelt, dass Akte teilweise unnachvollziehbar geschwärzt seien und nicht vollständig an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) übermittelt worden seien. Der Ausschuss soll die Rolle der Landesregierung und der ihr nachgelagerten Behörden vor und während der Ereignisse rund um das Sturmtief „Bernd“ erörtern.

Die SPD hatte Witzel zuvor in einem Brief dazu aufgefordert, von der Landesregierung ungeschwärzte Akten vorzulegen oder aber sie dazu zu veranlassen, die Schwärzung detailliert zu begründen. Kämmerling und auch Fraktionschef Thomas Kutschaty hatten gedroht, zur Not kurzfristig den Verfassungsgerichtshof in Münster anzurufen und die Landesregierung in einem Organstreitverfahren zur Herausgabe der Informationen zu verklagen.