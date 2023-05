Kriminalität Zehn Prozent mehr rechte Straftaten in NRW

Die Zahlen der Analyse decken sich mit denen der Fachberatungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in NRW. Auch dort hat man wieder eine Zunahme rechter Angriffe ausgemacht. „Der vereitelte rechtsterroristische Anschlag auf das Don-Bosco-Gymnasium und die Realschule Borbecker Schloss in Essen, die Schüsse auf das frühere Rabbinerhaus an der alten Synagoge in Essen, der Molotow-Cocktail-Angriff auf die Hildegardis-Schule in Bochum in derselben Nacht, der geplante Brandanschlag auf die Synagoge in Dortmund – diese Fälle zeigen die mörderische Dimension rechter Ideologie. Sie zeigen eine reale Gefahr auf – und haben damit das Potenzial, das Sicherheitsempfinden und die Sicherheit ganzer Gruppen und Gemeinden massiv zu schädigen“, so Magdalena Lentsch von der Beratungsstelle Backup.