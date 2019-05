Anteil der ausländischen Schüler hoch : Mehr Schüler gehen ohne Hauptschulabschluss ab

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr mehr als 11.500 Schüler ohne Hauptschulabschluss von einer allgemeinbildenden Schule abgegangen. Darunter waren deutlich mehr Jungen als Mädchen.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ohne Hauptschulabschluss von einer allgemeinbildenden Schule abgehen, ist in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, lag die Zahl im Sommer 2018 bei 11.522. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 3,3 Prozent.