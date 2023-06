40 Prozent mehr Multijobber 724.000 in NRW haben mehrere Jobs

Die Zahl der Menschen in Nordrhein-Westfalen, die mehr als einem Job nachgehen, ist in den vergangenen Jahren um 40 Prozent gestiegen. Ein Sprecher des Arbeitsministeriums von Karl-Josef Laumann (CDU) sagte unserer Redaktion, in NRW seien im September 2022 insgesamt 723.874 Personen im Nebenjob geringfügig beschäftigt. Zehn Jahre zuvor habe die Zahl noch bei 516.545 gelegen.