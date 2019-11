Landespolitik : Zahl der Rügen im Landtag steigt auf Rekordhöhe

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Die meisten Ermahnungen kassierte die AfD-Fraktion.

Die Zahl verbaler Entgleisungen im NRW-Landtag hat ein Rekordniveau erreicht. In dieser Wahlperiode musste Landtagspräsident André Kuper (CDU) nach eigenen Angaben bereits 47 Rügen aussprechen und sogar zwei Ordnungsrufe – so viele wie nie zuvor in nur zweieinhalb Jahren. Mit 26 Rügen und der beiden Ordnungsrufe liegt die zahlenmäßig kleinste Fraktion der AfD vorn, gefolgt von der SPD mit elf Rügen. CDU, Grüne und ein fraktionsloser Abgeordneter kassierten jeweils zwei Rügen, die FDP eine. Drei betrafen Mitglieder der Landesregierung.