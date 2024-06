Kampf gegen Lehrermangel Es gibt wieder mehr Referendare in NRW

Zugleich erlebten die Lehrer von morgen, also die heutigen Schüler, schon jetzt, wie die Situation in den Klassen sei, sagte Bartsch. „Wie wollen wir die jungen Menschen vom Beruf des Lehrers überzeugen, wenn sie in unruhigen Klassen lernen müssen, überforderte Lehrer sehen, Gewaltausbrüche und Drogenmissbrauch an der Tagesordnung sind?“ Lehrer seien keine Psychologen, Schulsozialarbeiter oder Verwaltungsfachkräfte, sie seien Fachleute in Sachen Unterrichten. „Deshalb brauchen sie eine Entlastung, um sich auch wieder individueller mit den Schülern auseinandersetzen zu können“, sagte Bartsch. Es sei gut, dass das Start-Chancen-Programm zur Förderung von Schulen auch Mittel vorsehe, damit nicht länger die Schulträger, also die Kommunen, für die Bezahlung von Psychologen, Sozialarbeitern und Verwaltungskräften verantwortlich seien. „Das hat nämlich nicht geklappt“, sagte Bartsch. „Die Ministerin muss sicherstellen, dass die Mittel flächendeckend allen Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen zugutekommen. Nicht nur die Brennpunktschulen sollten davon profitieren.“