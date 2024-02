Statistik für NRW Zahl der Einbürgerungen steigt deutlich an

Die Zahl der Einbürgerungen in Nordrhein-Westfalen hat 2022 den höchsten Wert seit fast 20 Jahren erreicht. Wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, erhielten im Jahr 2022 mehr als 40.800 Menschen in NRW die deutsche Staatsangehörigkeit. Das sei der höchste Wert seit 2003. Gegenüber 2021 stieg die Zahl der Einbürgerungen um 39,6 Prozent, Ursache dafür seien vor allem die Einbürgerungen von syrischen Staatsangehörigen.