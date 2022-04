Registrierung, Unterbringung, Integration : Das zähe Ringen um die Hilfe für Geflüchtete in NRW

Das zähe Ringen um die Hilfe für Geflüchtete in NRW

Dieser Pfeil weist in Köln den Weg zur Erstversorgung. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Die Registrierung der vielen Menschen bleibt schwierig: Zehn mobile Teams sollen den Städten helfen, bislang sind aber nur zwei im Einsatz. Die SPD wirft der Regierung Untätigkeit vor, Flüchtlingsminister Stamp spricht von Erfolgen.

Die immer wieder verlangten klaren Zusagen, welche Kosten für die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine ihnen genau erstattet werden, gab es für die Städte und Gemeinden bei der Landtagsdebatte zur Flüchtlingssituation am Dienstag wieder nicht. Einen Dämpfer gab es auch mit Blick auf die mobilen Registrierungsteams. Diese sollen gezielt jene Städte bei der Erfassung der Schutzsuchenden unterstützen, in denen besonders viele Menschen ankommen. Bis zu zehn Teams mit je fünf Registrierplätzen sollen aufgebaut werden, führte NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) im Landtag aus. Allerdings sind, wie er erklärte, bislang erst zwei im Einsatz, und zwar in Düsseldorf.