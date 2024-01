Agrar-Pläne der Ampel Wüst warnt vor Versorgungslücke

Bei erneuten Bauernprotesten vor dem NRW-Landwirtschaftsministerium hat die Landesregierung den Landwirten zumindest moralische Unterstützung zugesagt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warf der Ampel in Berlin Ignoranz und Respektlosigkeit vor. Die überproportionale Belastung der Landwirte sei über Nacht entschieden worden und selbst dem Fachminister Cem Özdemir (Grüne) per SMS „vor den Latz geknallt“ worden. Wüst mahnte an, dass man nicht nur in Sachen Energie, Arzneimitteln oder bei Mikrochips souverän bleiben müsse, sondern auch bei der Nahrung: „Was wäre los in diesem Land, wenn nicht mehr bis Samstagabend, 22 Uhr, hier im Supermarkt alles zu bester Qualität und niedrigen Preisen zu kriegen ist? Was ist los in diesem Land, wenn nicht das Klopapier fehlt, sondern Lebensmittel?“