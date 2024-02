Wichtige Fragen noch offen. Wüst warnt vor Scheitern des Kohleausstiegs bis 2030

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat ungewöhnlich deutlich vor einem Scheitern des Kohleausstiegs bis 2030 gewarnt, sollte die Bundesregierung bei ihrer Kraftwerksstrategie nicht nachbessern. „Die Gaskraftwerke werden die Deckungslücke nicht schließen können“, sagte Wüst nach einer Sitzung der CDU-Landtagsfraktion am Dienstag in Düsseldorf. „Bleibt es dabei, gefährdet die Bundesregierung den Kohleausstieg zum Jahr 2030.“ Es müsse neues Vertrauen geschaffen werden in langfristige Planungssicherheit besonders bei Energie, sagte Wüst.