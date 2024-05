Ministerpräsident beim „Zukunftsorte“-Podcast „Die Thyssenkrupp-Förderung war verantwortbar und richtig“

Der Ministerpräsident unterstrich die Richtigkeit der größten Einzelinvestition des Landes für grünen Stahl bei Thyssenkrupp, also jenem Konzern, der kürzlich massive Stellenstreichungen bekannt gegeben hatte. „Was wir nicht machen können, ist dauerhaft eine Industrie, deren Produkte sich nicht am Markt tragen, zu subventionieren.“ Aber die 700 Millionen Euro Steuermittel des Landes NRW seien verantwortbar und richtig gewesen, um einen ersten Impuls zu setzen. Auf die Frage ob man das Investment nicht an Bedingungen hätte knüpfen müssen, sagte er: „Wenn ich in einem Stahlwerk, in dem mehrere Hochöfen stehen, helfe, einen zu bauen, wird man die Frage nach den anderen nicht gelöst bekommen. Insofern ist die Frage, ob ich Bedingungen stelle, neben dem Thema. Die müssen am Ende ein Stahlwerk in Duisburg haben, was am Markt arbeiten kann.“ Das wüssten alle Beteiligten. Es gebe nahezu täglich einen Austausch mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern.