„Laufzeitverlängerungen sind keine Dauerlösung“ Wüst sieht Braunkohle-Plan kritisch

Die Braunkohle im rheinischen Revier sorgt erneut für Wirbel. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist bereit für eine Laufzeitverlängerung, sieht darin aber keine dauerhafte Lösung: „Natürlich muss die deutsche Energieversorgung zu jeder Zeit gesichert sein. Nordrhein-Westfalen ist deshalb immer bereit, seinen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Kurzfristig veranlasste Laufzeitverlängerungen sind aber keine Dauerlösung. Dieses energiepolitische Durchhangeln der Bundesregierung muss ein Ende haben“, sagte Wüst unserer Redaktion. Es sei nicht nur unfair gegenüber den Arbeitnehmern an den Kraftwerksstandorten. „Unserer Wirtschaft nimmt es auch jede Planungssicherheit. Das gefährdet Arbeitsplätze und Investitionen in die Transformation“, so Wüst.