Landtagsdebatte nach Solingen Wüst stellt sich vor seine Fluchtministerin

Aus Berlin mehren sich derweil die kritischen Stimmen derer, die nur allzu gerne mit dem Finger nach NRW deuten, wo der Täter nach einem gescheiterten Abschiebeversuch nicht weiter behelligt wurde und letztlich im Land bleiben konnte, weil wichtige Fristen ungenutzt verstrichen. Der Kanzler hatte Wüst an diesem Morgen per „Spiegel“-Interview ausrichten lassen, dass er ebenfalls zum Kreise derjenigen zählt, die die Versäumnisse zuallererst in NRW verorten. Und erst vor wenigen Tagen hatte Wüsts Parteifreund Friedrich Merz ihm den vergifteten Satz mit auf den Weg gegeben, dass es nicht die Verantwortung einzelner Ressorts in NRW sei, sondern der Landesregierung als Ganzes – also auch die von Wüst.