Hauptversammlung des Städtetag Wüst: Gespräche mit Bund über Flüchtlingshilfe laufen gut

Auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Köln hat sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch einmal nachdrücklich für mehr finanzielle Hilfen des Bundes für die Kommunen ausgesprochen. „Die größte Herausforderung ist sicher die Aufnahme und die Integration der geflüchteten Menschen. Durch diese Aufgabe wird wieder einmal die Handlungsfähigkeit der Kommunen auf eine Probe gestellt.“ Die Menschen müssten ordentlich untergebracht werden, sagte der CDU-Politiker und warnte zugleich, dass dies oft auf angespannten Wohnungsmärkten geschehe. Zudem werde die Integrationsarbeit von Menschen geleistet, die schon einmal in den letzten Jahren kräftig an ihre Grenzen gegangen seien. „Kinder und Jugendliche müssen betreut werden, unterrichtet werden. Vieles, was da passiert, passiert auf dem Rücken von Erzieherinnen und Erziehern, von Lehrerinnen und Lehrern, die alle ein großes Herz haben und jeden Tag Gas geben. Aber auch Fragen an uns alle stellen: Wie lange soll das noch gut gehen?“, sagte Wüst.