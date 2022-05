Letztes TV-Duell vor der Wahl : Ein fairer Schlagabtausch

Foto: dpa/Oliver Berg 6 Bilder Das letzte TV-Duell zwischen Wüst und Kutschaty

Solingen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD im TV-Wettstreit: Kurz vor der Landtagswahl ging es für beide in der „Wahlarena“ ums Ganze.

Beim „Duell“, so der Titel der Sendung, ging es zwar nicht um Leben und Tod. Aber doch darum, wie es politisch weitergeht in Nordrhein-Westfalen. Drei Tage vor der Landtagswahl war die „Wahlarena“ am Donnerstagabend für den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst von der CDU und seinen Herausforderer von der SPD, Thomas Kutschaty, eine der letzten Gelegenheiten, vor großem Publikum mit- und gegeneinander zu streiten.

Zum Einstieg ging es um aktuelles Geschehen: um den Fall des Jugendlichen, der offenbar Anschläge an zwei Schulen in Essen-Borbeck geplant hatte. Er sei „betroffen und schockiert von dem offensichtlichen Ausmaß an Gewaltbereitschaft“, sagte Hendrik Wüst. Thomas Kutschaty kommt selbst aus dem Stadtbezirk, „unser ältester Sohn hat vor einigen Jahren seinen Schulabschluss auf einer der beiden Schulen gemacht“.

Und damit war der Bogen geschlagen zur Inneren Sicherheit. Für Hendrik Wüst die Gelegenheit, die Linie seines Innenministers Herbert Reul hervorzuheben: des beliebtesten Politikers seines Kabinetts, der unter anderem der Clankriminalität den Kampf angesagt hat. Aber es gehe eben nicht nur um Clans, hielt Kutschaty ihm vor: „Bitte auch die anderen Strukturen der organisierten Kriminalität mit ins Visier nehmen“ – und auch den Rechtsextremismus. Das wiederum ließ Wüst so nicht stehen: „Null-Toleranz-Strategie gilt für jede Art von Kriminalität.“ Er lobte das neue Polizeigesetz, das man im Landtag gemeinsam auf den Weg gebracht habe – worauf Kutschaty befand, die SPD habe das Gesetz erst gut gemacht. „Ihr erster Entwurf war verfassungswidrig.“

Die Strategie der Duellanten war deutlich. Umfragen sahen CDU und SPD zuletzt immer wieder nah beieinander in der Wählergunst – die CDU mal mit mehr, mal mit weniger Vorsprung vor der SPD. Also ging es darum, Unterschiede herauszustellen, um auf den letzten Metern Unentschlossene zu überzeugen. So verspricht die SPD komplett gebührenfreie Kitas. Die CDU will hingegen die Beitragsfreiheit für Kinder ab drei Jahren: „Es sind 600 Millionen Euro, die allein dieses beitragsfreie Kita-Jahr kosten wird“, argumentierte Wüst. Das traue man sich zu – sonst bürde man den Kindern Schulden auf.

Besonders kontrovers wurde es bei der Gesundheitspolitik. Der Krankenhausentwicklungsplan der Regierung, der auf stärkere Spezialisierung von Kliniken abzielt: „Der ist doch brandgefährlich für die Versorgungssicherheit“, kritisierte Thomas Kutschaty. Die Träger würden sich dann auf Behandlungen festlegen, mit denen sie am meisten Geld verdienen könnten. Wüst verteidigte das Konzept. „Wir wollen keine Krankenhäuser schließen“, hielt er fest. Unter der rot-grünen Vorgängerregierung hätten hingegen mehr als 50 Standorte zugemacht.

Bei der Wohnungspolitik waren die Fronten ebenfalls klar. Wüst hob hervor: „Wer Eigentum schafft, der macht sich unabhängig von Miete“, der sorge vor fürs Alter. Dafür plant die CDU auch Entlastungen für Bauherren. „Auch mit der SPD darf man im Einfamilienhaus wohnen“, sagte wiederum Kutschaty – aber die SPD will Flächenverbrauch einschränken und sieht vor allem Bedarf beim Bau von Mietwohnungen, auch durch die öffentliche Hand.

Hinter mehr staatlicher Beteiligung stünde die SPD auch bei Unternehmen – zum Beispiel durch eine Beteiligung an der Stahlsparte von Thyssenkrupp, um die Transformation zur Klimaneutralität zu stemmen: „Das ist ein hochtechnologisches Produkt, das wir da herstellen. Wir brauchen es“, sagte der SPD-Spitzenkandidat. „Wichtig ist, dass wir in Zukunft auch exportieren können“, hob hingegen Hendrik Wüst hervor: „Wir müssen marktfähig bleiben.“

Ausgerechnet bei der Schulpolitik kamen die Politiker bei einigen Punkten zusammen. Sowohl die CDU als auch die SPD wollen besonders gute Schulen in besonders schwierigen Stadtvierteln. Die Talentschulen, die die schwarz-gelbe Landesregierung eingeführt hat, seien ein guter Ansatz, lobte Kutschaty. Auch gleiche Einstiegsgehälter für Lehrkräfte unterschiedlicher Schulformen wollen beide Parteien: Das werde „eins der ersten Dinge sein, die wir anpacken“, versprach Wüst. „Wir haben das mehrfach in den Haushaltsberatungen beantragt“, konterte das Kutschaty: „Ich freue mich, wenn das in der nächsten Legislaturperiode eine breite Mehrheit findet.“