Forsa-Umfrage Wüst eilt Merz in Umfrage davon

Genau in dieser Lage dürfte man sich im Lager von Hendrik Wüst angesichts einer aktuellen Umfrage vergnügt die Hände reiben. So schreibt Forsa-Chef Manfred Güllner in einem Newsletter mit Verweis auf eine Erhebung seines Instituts für RTL/n-tv: „Von den Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen halten 35 Prozent die CDU mit Hendrik Wüst für die Partei, die mit den Problemen in ihrem Land am besten fertig werden kann.“ Dem gegenüber steht allerdings der Befund, dass – genau wie im Rest der Republik – an Rhein und Ruhr gerade einmal 15 Prozent der Wahlberechtigten davon überzeugt sind, dass die Bundes-CDU die Probleme in der gesamten Republik lösen könne.