NRW-CDU tagt in Dortmund Wüst warnt – „Die Feinde Europas stehen in den Startlöchern“

Kämpferische Töne schlägt auch der Chef der EVP, Manfred Weber (CSU), an: „Die Europawahl-Umfragen geben uns einen guten Sockel, dass wir zulegen können. Alles, was links von uns ist, wird runtergehen.“ Die Grünen müssten sich darauf einstellen, dass sie die Hälfte ihrer Mandate verlören. „Wir bekommen Verantwortung. Die Menschen spüren, in Krisenzeiten braucht man Manager.“ Man könne aber auch am 10. Juni in einem Europa aufwachen, in dem zwar die Konservativen Wahlsieger seien, aber aufgrund des Abschneidens der Populisten keine Mehrheiten bilden könnten.