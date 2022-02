„Obsolet und nur zusätzliche Bürokratie“ : Ärger über Pläne für nordrhein-westfälische Wolfsverordnung

Eine Jägerin entdeckte die Wölfin „Gloria“ 2018 bei einer Jagd. Ihr gelang dieser seltene Schnappschuss in der Nähe von Hünxe. Mittlerweile treiben auch andere Wölfe in der Region ihr Unwesen. Foto: dpa/Sabine Baschke

Düsseldorf Der Entwurf für eine Wolfsverordnung für NRW liegt vor. Jetzt gibt‘s Kritik von beiden Seiten: Die einen fürchten um den Artenschutz. Die anderen wissen immer noch nicht, wann ein Wolf ein „Problemwolf“ ist.

In einem herrscht Einigkeit unter denen, die die Wölfe in Nordrhein-Westfalen strengstens geschützt sehen wollen, und denen, die sich eine schnellere Abschuss-Erlaubnis wünschen: Beide Seiten halten nicht viel von dem Entwurf einer eigenen Wolfsverordnung, den die Landesregierung vorgelegt hat. Dabei soll das Regelwerk eigentlich für Klarheit und Frieden sorgen. Aber nun fürchten die einen um den Artenschutz, die anderen um den Schutz von Weidetieren und Haltern.

Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will die Verordnung unter anderem wegen der Probleme im Wolfsgebiet Schermbeck am Niederrhein voranbringen. Dem dortigen Rudel fallen immer wieder Weidetiere zum Opfer. In diesem Winter traf es mehrere Ponys.

Info Vier Wolfsgebiete in Nordrhein-Westfalen Wolfsgebiete Nordrhein-Westfalen verfügt über vier Wolfsgebiete mit Pufferzonen: Senne, Schermbeck, Oberbergisches Land und Eifel. Schermbeck Das Wolfsgebiet Schermbeck im Kreis Wesel ist besonders von Nutztier-Rissen betroffen. Nach jüngsten Nachweisen ist das dortige Rudel mindestens fünfköpfig.

In dem vorgeleten Verordnungsentwurf seien aber zahlreiche Bestimmungen viel zu unscharf beschrieben, kritisieren die Naturschutzverbände Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Naturschutzbund (Nabu) und Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) in einer harsch formulierten gemeinsamen Stellungnahme ans Ministerium.

So steht in dem Papier, dass ein Wolf „vergrämt“ werden dürfe, also auch mit Gewalt vertrieben werden kann, wenn er sich in einer Entfernung von unter 30 Metern zu „von Menschen genutzten Gebäuden“ oder „innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen“ aufhält und sich nicht verscheuchen lässt.„Was wird als ,Aufenthalt‘ dabei definiert? Gehört dazu auch das Durchstreifen beziehungsweise Passieren eines Siedlungsgebiets, und dabei ein kurzzeitiges stoppen“, fragen die Verbände. Und: Gehörten zu „bebauten Ortsteilen“ auch landwirtschaftliche Flächen mit einzelnen Bauten?

Kurzfristige Aufenthalte in bebauten Ortsteilen oder in der Nähe von Häusern seien nicht ungewöhnlich, schreiben die Naturschutzorganisationen dazu: „Wölfe bewegen sich frei in der Landschaft, meiden dabei grundsätzlich Begegnungen mit Menschen, aber nicht seine Gebäude.“ Wenn wegen so etwas eine „Vergrämung“ erlaubt wäre – beispielsweise, mit Gummigeschossen auf die Wildtiere zu schießen – so sei das nicht angemessen.

Auch werde gar nicht berücksichtigt, wie die betreffende Situation genau wäre: „Durchquert ein Wolf beispielsweise nachts ein menschenleeres Dorf, ohne sich dort länger aufzuhalten, und begegnet dabei Menschen, kann dies nicht mit einer aktiven Annäherung während des Tages gleichgesetzt werden. Zum Lebensraum des Wolfes gehören auch bebaute Ortsteile, wo es zu Wolfsbegegnungen kommen kann“, halten die Verbände fest. Allein weil junge Wölfe neugierig seien, „werden Annäherungen an Menschen hin und wieder beobachtet, ohne dass es dabei zu gefährlichen Annäherungen gekommen wäre“.

Ferner steht im Entwurf, dass ein Wolf getötet werden dürfe, „wenn er einen Menschen verletzt, ihn unprovoziert verfolgt oder sich ihm gegenüber in sonstiger Weise unprovoziert aggressiv gezeigt hat und sich nicht verscheuchen oder vergrämen lässt“. Auch das sei zu unklar. Ein „unprovoziertes Verfolgen“ könne auf Neugier beruhen, oder darauf, dass jemand mit einem Hund unterwegs sei. „Das wäre dann eher als natürliches, nicht ungewöhnliches Verhalten zu bewerten.“

Fazit der Naturschutzverbände: Eine Verordnung, die zusätzlich Klarheit und Rechtssicherheit schüfe, wäre zur begrüßen. Aber der jetzige Entwurf sei „in dieser Form obsolet und nur zusätzliche Bürokratie“.

Die Verbände holen sogar zu einem Rundumschlag gegen die Politik von Schwarz-Gelb aus: „Der Vorstoß zum jetzigen Zeitpunkt wirft ein Schlaglicht auf die gesamte Naturschutzpolitik der Landesregierung“, schreiben sie. Sie komme ihrer Verpflichtung nicht nach, die biologische Vielfalt „inklusive des Wolfes in NRW zu erhalten und zu schützen“.

Auf der anderen Seite sind auch die beiden nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsverbände unzufrieden. Sie wünschten sich „konkrete Regelungen zur Entnahme auffälliger Wölfe“. Aber mit dem vorliegenden Entwurf dürfte das Ziel, „die Entnahme von pro­­blematischen Wölfen in einem standardisierten Verfahren zu erleichtern, nicht zu erreichen sein“.

Sie verweisen auf die Wolfsverordnung des Landes Niedersachsen, die sich das nordrhein-westfälische Umweltministerium erklärtermaßen zum Vorbild nehmen wollte. Diese enthält klarere Aussagen darüber, wann Wölfe getötet werden können. Zum Beispiel, wenn ein Wolf den Herdenschutz zweimal überwunden und Tiere gerissen hat, oder wenn er Herden zum Ausbruch gebracht hat. Im Entwurf für Nordrhein-Westfalen hingegen ist nur die Rede davon, einen „ernsten wirtschaftlichen Schaden“ zu vermeiden. Ob ein solcher Schaden droht oder nicht, darüber müssten die Behörden damit weiterhin Einzelfallentscheidungen treffen, kritisieren die Landwirtschaftsverbände.

Auch die Opposition im Landtag schießt scharf gegen das Papier. „Diese Verordnung regelt nichts, was nicht ohnehin im Bundesnaturschutzgesetz geklärt ist“, sagte René Schneider, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Umweltministerin Heinen-Esser windet sich lediglich darum, Schritt für Schritt zu prüfen, ob der Wolf im Gebiet Schermbeck entnommen werden muss.“ Der Entwurf komme viel zu spät und kurz vor dem Ende der Legislaturperiode, bemängelt Norwich Rüße von der Fraktion der Grünen: „Und obwohl sich das Ministerium sehr viel Zeit mit der Verordnung gelassen hat, sind erstaunliche handwerkliche Fehler enthalten, die die erhoffte Rechtssicherheit gefährden.“ Er stellt sich hinter Argumente der Naturschutzverbände. „Ich hoffe, dass die Landesregierung insgesamt deutliche Verbesserungen aus der Verbändeanhörung mitnehmen wird.“