Raubtiere siedeln sich an Mehr Wölfe in NRW – Tierhalter warten auf Veränderungen im Land

Der jüngste gesicherte Wolfsnachweis in NRW ist von Freitag. Ein Wolf auf Wanderschaft von Belgien in Richtung Münsterland hatte Tiere am Niederrhein gerissen, wie genetische Untersuchungen nun ergaben. Der Rüde mit der Kennung GW2807m hatte am 19. März in Kempen im Kreis Viersen ein Schaf und zwei Lämmer getötet. Zehn Tage später riss er ein Schaf im Kreis Borken, tags darauf zwei Lämmer in Steinfurt – nunmehr 200 Kilometer entfernt von seinem Herkunftsgebiet. Der Wolf stammt aus dem Rudel Hechtel-Eksel im belgischen Flandern Wo er jetzt ist, ist nicht bekannt.