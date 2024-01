Vorgehen bei Sichtungen Ich glaube, ich habe einen Wolf gesehen - und jetzt?

Mitunter finden Menschen Dinge, die sie Wölfen zuordnen: gerissene Wildtiere, Fellreste, Kot oder andere Spuren. Dann gilt: Am besten fotografieren, ohne dabei Spuren zu vernichten. Den Fundort ansonsten ganz unverändert lassen, nichts anrühren und die Entdeckung beim Land melden. Denn Fachleute müssen alle Spuren nach einem festen Protokoll dokumentieren. Wer Wolfshaare an einem Zaun oder Wolfskot am Boden selbst einsammelt, um das Material den Behörden zuzuschicken, macht es damit unbrauchbar – die Experten können dann nichts mehr damit anfangen. Wer es besonders gut machen will, macht ein Detailfoto von der Spur, dazu noch eines, das mehr von der Umgebung zeigt, und hält die Koordinaten fest, etwa durch die Standortbestimmung im Handy. „Das hilft wirklich“, sagt Lanuv-Sprecher Deitermann: Gute Fotos seien häufig aufschlussreich. Außerdem wissen die ausgesandten Wolfsberater dann, wo und nach was genau sie suchen müssen, wenn sie weiter nachforschen möchten. Allgemein betont das Lanuv auch hierzu: Jedem Hinweis werde nachgegangen. Gerissene Wildtiere müssen auch aus rechtlichen Gründen unbedingt so wie vorgefunden liegengelassen werden.