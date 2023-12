Tötung ohne vorherigen Gentest Einigung für schnelle Wolfsabschüsse – NRW-Umweltminister spricht von „Durchbruch“

Die neuen Vorschriften betreffen Regionen, in denen Angriffe auf Weidetiere schon ein Problem sind – beispielsweise in Wolfsgebieten. Wenn ein Raubtier in so einem Gebiet auf einer vernünftig umzäunten Weide zugeschlagen hat, dann darf direkt eine Abschussgenehmigung erteilt werden. Binnen der nächsten drei Wochen darf dann ein Wolf getötet werden, der sich im Umkreis eines Kilometers zeigt. Das sind die Kernpunkte des Konzeptes, das Freitag bei der Umweltministerkonferenz in Münster beschlossen wurde.