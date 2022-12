Nach Kritik an Wohngeld-Chaos Bundesbauministerium rüffelt Ina Scharrenbach

Kurz vor dem Start des neuen Wohngelds am 1. Januar spitzt sich der Streit zwischen Bund und Land zu. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte der Ampel kürzlich vorgeworfen: „Die Bundesregierung schreibt mit der Wohngeldreform ein Menü auf die Karte, will es aber selbst nicht zubereiten. Stattdessen stellt sie die Kommunen in die kalte Küche.“ Scharrenbach stieß sich insbesondere an einer Empfehlung des Bundesbauministeriums, dass Bürger einen Antrag auch telefonisch oder per E-Mail stellen könnten. Das sei unseriös, hatte die NRW-Ministerin vor Journalisten gesagt.