Finanzprobleme Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm

Angesprochen auf mögliche Unterstützungsleistungen vonseiten des Landes verwies er auf die Armutskonferenz des vergangenen Jahres. „Ein Ergebnis der Konferenz ist, dass das Land in diesem Jahr mit rund 150 Millionen Euro die soziale Infrastruktur unterstützt.“ Mit dem Geld, das an die Kommunen nach einem an der Sozialstruktur orientierten Schlüssel verteilt worden sei, könnten Städte, Gemeinden und Kreise gerade auch Trägern von Angeboten helfen, die in diesem Jahr 2023 akut Finanzmittel benötigen, weil sie durch gestiegene Energiekosten und so weiter in Folge des Ukrainekrieges in einer wirtschaftlichen Notlage seien. „Die Gelder sind in vielen Kommunen noch nicht vollständig verplant, so dass Finanzierungsbedarfe im Jahr 2023 davon noch aufgefangen werden können.“