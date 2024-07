Angespannte Haushaltslage in NRW Sozialverbände befürchten Mittelkürzungen

SPD-Politikerin Teschlade verlangte, das Land müsse sich sehr intensiv mit der Einnahmenseite auseinandersetzen. „Die Reformierung der Schuldenbremse ist ein wichtiger Schritt. Hier steht gerade die CDU seit Monaten auf der Bremse und verhindert wichtige Investitionen in die soziale Infrastruktur.“ Zugleich mahnte sie an, die wirtschaftliche Situation in NRW in den Blick zu nehmen: „Unternehmen wandern ab und das bedeutet Steuerverluste für NRW. Geld, welches dann auch im sozialen Bereich fehlt. Hier zeigt sich aber auch deutlich, dass sich die Ministerien untereinander nicht abstimmen.“ Es gebe keine gemeinsame Strategie, wie Arbeits- und Wirtschaftspolitik ineinandergreifen. Zugleich warf Teschlade dem Ministerpräsidenten und seinem Arbeitsminister vor, immer wieder ein Tariftreuegesetz anzukündigen. „Bis heute ist es nur bei Versprechungen geblieben. Konkrete Handlungen sind nicht erfolgt. Stattdessen zeigen die jüngsten Zahlen eine immer weiter steigende Altersarmut in NRW.“