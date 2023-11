Die drei jüngsten bekannten Fälle Wölfin Gloria sprang zuletzt immer über 1,20-Meter-Zäune

Umweltminister Krischer versicherte, es habe in der Sache keinerlei Zeitverzug gegeben. Schon bevor die genetischen Untersuchungen nach den letzten Rissen abgeschlossen waren, habe das Land – in Erwartung des Ergebnisses – mit dem Kreis Wesel Kontakt aufgenommen. Dieser werde nun „mit unserer Unterstützung Personen benennen, die die Entnahme durchführen“, so Krischer. Laut Gesetz können Jäger diese Aufgabe übernehmen.