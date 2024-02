Gericht hat entschieden Wölfin Gloria darf eine weitere Saison leben

Die Abschussgenehmigung des Kreises leide an mehreren Fehlern, erklärte das Oberverwaltungsgericht in der Begründung seiner Entscheidung. „Der Kreis hat nicht dargelegt, dass Gloria ein problematisches, auf geschützte Weidetiere ausgerichtetes Jagdverhalten zeigt“, stellte es fest. Der Kreis geht davon aus, dass Gloria getötet werden muss, weil sie sonst weiter Weidetiere reißen und große Verluste verursachen wird. Aber diese Prognose sei defizitär, „weil sich aus ihr der Umfang der angenommenen zukünftigen Schäden nicht ergibt“, so das Gericht. Ohne diese Angabe sei eine Abwägung zwischen artenschutzrechtlichen und wirtschaftlichen Belangen nicht brauchbar.