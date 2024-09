Millionen flossen schon in Herdenschutz Wölfe breiten sich aus – wo liegt die natürliche Grenze?

Das Land NRW hat für den Herdenschutz in Wolfsgebieten – also vor allem für Zäune, aber auch für die Anschaffung von Hunden und weiteres – seit 2018 knapp 4,8 Millionen Euro ausgegeben. Dabei floss das meiste Fördergeld im Jahr 2020: Fast 1,6 Millionen waren es damals. In diesem Jahr wurden bis Anfang August knapp 440.000 Euro abgerufen. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf Anfrage der SPD-Fraktion hervor; das Papier liegt unserer Redaktion vor.