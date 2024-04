CDU will „Agenda 2030“ „Der Wirtschaftsminister macht seinen Job nicht“

Vor dem Hintergrund schlechter Konjunkturdaten und der warnenden Rufe aus der Wirtschaft haben am Wochenende in NRW Fachpolitiker der Union über bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen beraten. In Düsseldorf kam die Runde der wirtschaftspolitischen Sprecher von Bund und Ländern zusammen. Christian Untrieser, zuständiger Sprecher der CDU-Fraktion in NRW, forderte eine Wirtschaftswende in Deutschland mit klaren Rahmenbedingungen, Abbau von Bürokratie, Beschleunigung von Verfahren, Entlastungen bei den Energiepreisen, Steuersenkungen und Impulsen bei der Fachkräftesicherung: „Insbesondere wir in NRW wissen, dass Transformation Perspektive und Tempo braucht.“ Man fordere gemeinsam eine Agenda 2030.