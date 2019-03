Energiewende in NRW: Pinkwart will Stromerzeugung durch Windkraft verdoppeln

Köln Erneuerbare Energien sollen in NRW deutlich gefördert und ausgebaut werden. Laut Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart soll insbesondere die Stromerzeugung durch Windkraft-Anlagen massiv erhöht werden. Opposition und Verbände sind verblüfft.

Die Kapazität der Windkraftanlagen in NRW soll sich nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) in den nächsten Jahren verdoppeln. Auch die Photovoltaik und andere Formen erneuerbarer Energien wie die Geothermie würden erheblich ausgebaut, sagte der Minister in einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit dem WDR. Ziel sei es, den bislang noch geringen Anteil der Erneuerbaren von 13 Prozent an dem in NRW verbrauchten Strom deutlich zu erhöhen.