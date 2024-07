26 Kilometer fehlen in der Eifel Wirtschaft beklagt Verzögerung beim A1-Lückenschluss

Die Industrie- und Handelskammern im Rheinland haben sich verärgert darüber gezeigt, dass der A1-Lückenschluss im Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht vorankommt. Die IHKen stellten am Montag eine Umfrage der Initiative Rheinland sowie der IHK Aachen, Koblenz, Trier unter 660 Unternehmern der Region mit rund 43.000 Beschäftigten vor. Dabei gaben 61,7 Prozent der Befragten an, dass sie vom fehlenden Lückenschluss betroffen seien. Als gravierendstes Problem wurden in 84 Prozent der Fälle längere Fahrtzeiten bei der Anlieferung genannt. 81,9 Prozent führten zudem den erhöhten Ressourcenbedarf bei Fahrzeugen, Personal und Treibstoff an. Auf Platz drei rangierte mit 77 Prozent Nennung die längere Anfahrtszeit zum Kunden.