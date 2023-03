Auswirkungen der Dürren der vergangenen Jahre Immer weniger Grundwasser in NRW

Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat nachhaltige Folgen für das Grundwasser in NRW. Infolge der vier besonders trockenen Jahre 2018, 2019, 2020 und 2022 habe es „ein Absinken der Grundwasserstände an fast allen Messstellen Nordrhein-Westfalens“ gegeben, teilt Landesumweltminister Oliver Krischer (Grüne) mit. Der jüngste hydrologische Bericht des Landesumweltamtes vom Oktober 2022 weise bei 71 Prozent der Messstellen deutlich niedrigere Grundwasserstände auf als langjährig beobachtet. So steht es einer Antwort der Landesregierung auf Anfrage der SPD, die unserer Redaktion vorliegt.