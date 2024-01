SPD-Fraktionschef Jochen Ott „Wir brauchen keine Allianz der Mitte, um die Themen der AfD zu bespielen“

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will sich stärker aufstellen für einen Kampf gegen Rechts, kritisiert in diesem Zusammenhang NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und reicht ihm zugleich – zumindest will die Partei so verstanden werden – die Hand zur Zusammenarbeit. Mit dieser Botschaft traten die Landesparteichefin Sarah Philipp und der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, am Dienstag vor die Presse.