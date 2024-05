Vorreiter oder Sicherheitsrisiko? Ingenieure fordern schärfere Kontrollen für Windräder in NRW

Nach Darstellung der Ingenieurkammer könnten Anbieter ein Windrad künftig theoretisch schief auf sumpfigen Grund bauen, ohne dass jemand eingriffe. Praktisch würde das selbstverständlich niemand tun, betonen die Fachleute. Schließlich wollte niemand eine Millioneninvestition in den Sand setzen. Aber da Hersteller und Betreiber im Preiswettbewerb stehen, könnten sie dennoch ihre Standards senken. „Ein erster Schritt, an der Preisschraube zu drehen, ist es, an der Qualität der Komponenten zu sparen“, erklärte Hegger. Gleichzeitig würden Windräder aber immer höher, müssten also immer mehr aushalten. „Solche Türme müssen in 20 bis 25 Jahren Standzeit mehr als 100 Millionen Lastwechsel infolge von Windbeanspruchung ertragen können und dürfen während dieser Zeit weder umkippen und noch einstürzen. Das war bis bislang durch die Landesbauordnung abgesichert.“