Marode Straßen behindern Energiewende Windradbetreiber fordern Sonder-Autobahnausfahrten

Angesichts des schlechten Zustands der Straßeninfrastruktur in NRW wächst die Sorge vor Problemen bei der Energiewende. Schließlich sind für moderne Windräder Schwerlasttransporte nötig. Nach Angaben der Autobahngesellschaft sind allein in der Region Rheinland aktuell sechs Bauwerke und Abschnitte für den Schwerlastverkehr gesperrt. Derzeit wird geprüft, ob die Haarbachtalbrücke an der A544 in Aachen komplett gesperrt werden muss. Für die Region Westfalen ist das wohl bekannteste Beispiel die A45-Talbrücke bei Lüdenscheid, die den Lkw-Verkehr zu Umwegen durch die umliegenden Ortschaften zwingt.