Windrad-Ausbau in den Regionen Die schleichende Rückkehr des 1000-Meter-Abstands

Sowohl in Münster als auch in Arnsberg gibt es nun erste Konzepte – und damit auch Probleme. Denn dort sind teils sogar noch strengere Regelungen enthalten als bisher. In dem Entwurf für Arnsberg ist aufgeführt, dass ein Windrad mindestens im Abstand von 440 Metern zu touristisch bedeutenden Seen, Rad- und Wanderwegen entstehen muss, 300 Meter sollen es zu Vogelschutzgebieten sein und eben 1000 Meter zur nächsten Wohnbebauung. Schon der Planungsentwurf für das Münsterland hatte zu massiver Kritik der Projektierer geführt. Dort sollen rund 12.700 Hektar Fläche für Anlagen ausgewiesen werden. Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) wies jedoch darauf hin, dass Gebiete genannt waren, die überhaupt nicht für den Bau von Windrädern geeignet waren.