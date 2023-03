Rückschlag für Windindustrie Streit zwischen Natur- und Klimaschützern eskaliert

Die Idee war, sich auf einen Katalog von Kriterien für die Auswahl jener Flächen zu verständigen, „auf denen sich die Nutzung der Windenergie entfalten kann, ohne ökologisch wertvolle Lebensräume in Anspruch zu nehmen, gefährdete Tierarten zu schädigen oder wichtige Erholungsräume der Bevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen“. Zwar erklärte der Nabu, dass die Gespräche in „konstruktiver und sachlicher Atmosphäre“ geführt worden seien. Die Landesregierung habe mit einer Flächenanalyse, die als Zwischenbericht Anfang März veröffentlicht wurde, „wesentliche Entscheidungen bereits getroffen“ und selbst Windräder in Schutzgebieten ermöglichen wollen, kritisiert die Nabu-Vorsitzende Heike Naderer.