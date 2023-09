Windrad-Ausbau in den Regionen Schleichende Rückkehr des 1000-Meter-Abstands

Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) verteidigte das Verfahren über die Regionalräte: „Richtig ist doch, dass wir den Regionen, die heute schon Vorreiter im Ausbau der Windenergie sind – zum Beispiel das Münsterland mit über 1000 Windenergieanlagen –, nicht sagen: Ja, selber schuld. Stattdessen erkenen wir an, dass da bereits in Vorleistung getreten wurde.“ In diesem Jahr seien 200 Windanlagen genehmigt worden. „Wenn die Ausschreibungen alle unterzeichnet sind, dürfen wir davon ausgehen, dass zwischen der Genehmigung und der Inbetriebnahme keine Hürden mehr stehen werden. Das heißt also: Es sieht wirklich gut aus“, so die Ministerin.