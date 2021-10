Mängelwirtschaft : Wiederaufbau kommt nur schleppend voran

Durch die Flut zerstörte Häuser.

Düsseldorf In manchen Flutgebieten fehlt es noch am Nötigsten. Andere Kommunen sind schon etwas weiter. Aber einen Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau hat jüngsten Angaben zufolge bisher noch keine Kommune gestellt.

Von Kirsten Bialdiga

Gut drei Monate nach der Flutkatastrophe hat der Wiederaufbau in vielen Kommunen noch gar nicht begonnen. „Wir befinden uns noch nicht im Wiederaufbau. Wir sind gerade erst so weit, dass das alltägliche Leben wieder funktionieren kann“, sagte Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken (parteilos) vor wenigen Tagen. Seine Amtskollegin aus Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian, fügte hinzu, es sei trotz aller Anstrengung noch nicht einmal gelungen, alle Haushalte wieder an Gasversorgung oder Internet anzubinden: „Wir brauchen Gutachter und Handwerker.“ Beim NRW-Bauministerium hieß es auf die Frage, woran es zurzeit am meisten fehle: „An Ersatzteilen für Hausanschlüsse und Heizungen sowie für Installationen in Bädern.“

Die Aussagen werfen ein Schlaglicht darauf, wie schwierig die Folgen der Flut zu bewältigen sind. Nach Angaben des Bauministeriums liegen bisher nur wenige Anträge der Kommunen auf Erstattung der Entsorgungskosten und noch gar keine Anträge auf finanzielle Hilfen beim Wiederaufbau vor. Allerdings ist die Antragstellung auch erst seit gut einer Woche möglich. Dass der Wiederaufbau bis zu zehn Jahre dauern wird, halten die Stadtoberhäupter für plausibel.

Privatleute und Immobilienunternehmen können seit über vier Wochen einen Antrag an den 12,3 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds stellen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Online-Formulare sind inzwischen 5600 Anträge eingegangen, davon befänden sich 500 in der Bewilligung, so das Ministerium. Erstattet würden durchschnittlich rund 13.000 Euro pro Haushalt. Bis zum Sommer 2023 rechnet die Landesregierung mit bis zu 100.000 Anträgen.

Daneben sind viele Unternehmer und Selbstständige von der Flut stark betroffen. Das NRW-Wirtschaftsministerium schätzt ihre Zahl auf bis zu 11.000. Davon haben 6900 bereits Anträge auf Soforthilfe gestellt, 34,3 Millionen Euro flossen dafür den Kommunen bereits zu.

Bis die Aufbauhilfe hochläuft, soll den Gewerbetreibenden eine Taskforce zur Seite stehen, der das Ministerium, die NRW-Bank und die Bürgschaftsbank NRW angehören, etwa um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Hierfür gingen in den vergangenen Wochen dem Wirtschaftsministerium zufolge 85 Anfragen ein. Im „NRW-Bank-Universalkredit Hochwasser“ mit Tilgungsnachlass wurden per Mitte Oktober 30 Finanzierungen mit einem Volumen von insgesamt 3,3 Mio. Euro bereitgestellt.

Ob Unternehmer, Privatperson oder Bürgermeister – sie alle würden am liebsten alles wieder so aufbauen, wie es war. Im Wirtschaftsministerium heißt es dazu: „Wenn dies im Einklang mit der Städtebauplanung und dem Hochwasserschutz möglich ist, unterstützen wir dies.“ Auch das von Ina Scharrenbach (CDU) geführte Bauministerium ließ durchblicken, dass ein Eins-zu-Eins-Wiederaufbau vielerorts unwahrscheinlich ist: Ob dies möglich sei, hänge von den topografischen Bedingungen und dem jeweiligen Schadensbild ab. In Iserlohn etwa zieht man erste Konsequenzen: Nachdem der Ortsteil Lasbeck zum zweiten Mal nach dem Hochwasser 2008 überflutet wurde, soll ein oberhalb gelegener Sportplatz zum Teil renaturiert werden, um die unterhalb liegenden Wohnhäuser zu schützen. In Sundern hingegen will man sich künftig besser vor Hochwasser schützen: Nach dreimaliger Überflutung in Sundern soll auf diese Weise ein Gewerbebetrieb trotzdem an derselben Stelle wieder neu starten können.

In einem Punkt sind sich die Verantwortlichen in den Kommunen einig: Damit der Wiederaufbau schnell vorankommt, müssen die Baugenehmigungen vereinfacht und das Hilfspersonal des Landes für längere Zeit zur Verfügung stehen.

