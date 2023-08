Räume, Personal, Konzepte Wie NRW den Anspruch auf den Ganztagsplatz erfüllen könnte

Ab 2026 wird deutschlandweit und jahrgangsweise aufbauend für alle Grundschulkinder der Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag eingeführt. Los geht es mit den Erstklässlern. Seitdem die Ankündigung in der Welt ist, schlagen Städte und Gemeinden, Verbände und Bildungsgewerkschaften Alarm: Unter den gegenwärtigen Bedingungen sei der Anspruch nicht zu erfüllen. Es gebe zu wenig Personal auf dem Arbeitsmarkt, zu wenig Immobilien. Was müsste passieren, damit der Rechtsanspruch in NRW gut und pünktlich umgesetzt wird? Fachleute geben Hinweise.