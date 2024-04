Wegen Personalnot Wie Kitas Öffnungszeiten kürzen und Eltern mit ihrer Wut zurückbleiben

Eltern der Kita „Lebensbaum“ in Korschenbroich sahen sich Ende Februar vor Tatsachen gestellt: Die Einrichtung kappte bei allen 45-Stunden-Plätzen die Betreuungszeit um eine volle Stunde pro Tag, bei allen 35-Stunden-Plätzen um eine halbe Stunde. Wegen Personalmangels sei es „erforderlich, die Betreuungszeiten und -plätze bis auf Weiteres zu reduzieren“, teilte der Träger, der Neusser Kreisverband des Roten Kreuzes, den Familien schriftlich mit. Außerdem werde jedem Kind nun ein fester Wochentag zugeteilt, an dem es zu Hause bleiben solle, falls Gruppen geschlossen würden – was täglich nötig werden könne.