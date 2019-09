Hambacher Forst : Die Hambach-Akten des Herbert Reul

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf dem Weg in den Innenausschuss: Akten belegen, dass er die Öffentlichkeit nicht vollständig über den wahren Hintergrund der Räumung des Hambacher Forsts informiert hat. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Analyse Vor einem Jahr ließ der NRW-Innenminister den Hambacher Forst räumen. Danach verwickelte sich Herbert Reul (CDU) in so viele Widersprüche, dass der Vorgang von damals inzwischen gefährlich für ihn wird.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird die höchste Auszeichnung des Landes am heutigen Montag an seinen Parteifreund Klaus Töpfer verleihen. Er sei ein „unermüdlicher Anwalt für Umwelt, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“, begründet Laschet die Staatspreis-Vergabe, die immer schon ein Echo auf behauptete oder tatsächliche Prioritäten der jeweiligen Landesregierungen war.

Seit dem Triumph der Grünen bei der Europawahl im Mai, bei der die CDU in NRW rund 200.000 Stimmen verloren hat, gibt sich Laschet besonders grün. Wenige Tage später lobte er zur Verblüffung des Publikums auf einer Artenschutzkonferenz die rot-grünen Umweltgesetze der Vorgängerregierung. Und räumte ein: „Unsere Partei hat da besonderen Nachholbedarf, die Bedeutung des Themas zu erkennen.“

„Das hat mit der Baumrodung gar nichts zu tun“, sagte Reul damals über die Räumung. Seine offizielle Begründung hieß Brandschutz: Wegen Verstößen gegen die Bauordnung seien die Häuser eine „Gefahr für Leib und Leben“. Heute ist klar: Für Laschets Regierung war der Brandschutz nur ein Vorwand. Das scheinen die 22 Aktenordner zu belegen, die die Landesregierung der Opposition und Journalisten in der vergangenen Woche für einige Stunden zur Einsicht anbot.

Sie scheinen es zu belegen – so vorsichtig muss man es formulieren. Denn welche gesicherten Erkenntnisse lassen sich beim Studium von 22 Akten an nur einem Abend schon gewinnen, an dem Fotografieren und Fotokopieren strengstens verboten ist? „Man kann brenzlige Fragen auch mit Aktenbergen erschlagen. Das ist Scheintransparenz“, sagt die innenpolitische Sprecherin der NRW-Grünen Verena Schäffer.