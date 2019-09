Deftige NRW-Haushaltsdebatte in NRW : „Wie ein einziger FKK-Strand“

Deftige NRW-Haushaltsdebatte in NRW

Düsseldorf Wenn der Haushalt in den Landtag eingebracht wird, schlägt die Stunde der Opposition. SPD, Grüne und AfD rechnen mit der Politik der Landesregierung ab. Dabei geht es auch mal deftig zu.

Wachsende Wohnungsnot, eine misslungene Kita-Reform, falsche Energiepolitik, Lehrermangel und die Straßenausbaubeiträge – dies sind aus Sicht der Opposition die größten Schwachpunkte der Landesregierung. Aus den Rekord-Steuereinnahmen habe Schwarz-Gelb nur wenig gemacht, sagte SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty. „Politisch sind Sie alle nackt: Die Regierungsbank wirkt wie ein einziger FKK-Strand, und wir müssen Ihnen gegenüber sitzen“, sagte der frühere NRW-Justizminister am Mittwoch im Landtag. Wie im Bund nutzt auch die Opposition in NRW die Haushaltsdebatte traditionell zu einer Generalabrechnung mit der Regierungspolitik. In diesem Jahr hat sie zugleich den Charakter einer Halbzeitbilanz: Ende des Jahres ist die CDU/FDP-Koalition seit zweieinhalb Jahren im Amt.