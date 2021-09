Widerstand gegen Zwischenlager : Eine Region wehrt sich gegen Atommüll

Beverungen Im Dreiländereck von NRW, Niedersachsen und Hessen soll ein zentrales Zwischenlager für atomare Abfälle aus ganz Deutschland entstehen. Anwohner kritisieren, wie die Standortentscheidung getroffen wurde. Für den Protest sind sie kreativ geworden.

An Hauswänden und Gartenzäunen sieht man sie, manchmal auch an Treppengeländern und auf Bänken im Vorgarten: gelbe Ws, große wie kleine. Im Umland von Würgassen im Kreis Höxter gibt es einige Exemplare der oft aus Holz gezimmerten Buchstaben. Sie sind Ausdruck stillen Protests einer Bürgerbewegung. Die Initiative „Atomfreies 3-Ländereck“ möchte, dass noch mal ganz genau hingeschaut wird bei einem Zwischenlager für Atommüll, das in dem kleinen Ort an der Weser gebaut werden soll.