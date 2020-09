Nach der Ministerpräsidenten-Konferenz : Wichtige Signale in schwierigen Zeiten

Meinung Düsseldorf Die Ministerpräsidenten diskutieren lange ihre Strategie für Herbst und Winter und fassen dann in zuletzt selten beobachteter Geschlossenheit manch wichtige Maßnahme. Doch bei der Teststrategie ging ihnen offenbar die Puste aus.

Die Videoschalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin hat zu einem kritischen Zeitpunkt stattgefunden. Die Zahl der Covid-Neuinfizierten hat einen Wert erreicht, wie wir ihn zuletzt im April hatten. Die Herbstferien stehen vor der Tür. An deren Ende dürften wieder einige Bürger aus Risikogebieten zurückkehren und damit für eine noch größere Ausbreitung der Infektion sorgen. Das schlechtere Wetter und damit größere Zurückhaltung beim Belüften geschlossener Räume dürften ebenfalls der Ausbreitung in die Karte spielen.

In dieser Situation ist es nicht zu verachten, dass die durchweg selbstbewussten Länderchefs sich auf eine klare, einheitliche Linie geeinigt. NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) dürfte wohl mit Fug und Recht behaupten: auf seine. Mit der Einführung des zweistufigen Ampel-Systems, das Verschärfungen im derzeit kritischsten Bereich – den Privatfeiern – vorsieht, gibt es nun bundesweit geltende Standards. Es reicht nun der Blick in die Statistik des RKI, um zu wissen, wie es um die eigene Veranstaltung bestellt ist. Und trotzdem ist es eine lokal begrenzte Lösung, kein flächendeckendes Herunterfahren.

Ein positives Signal senden Laschet und Co. zudem mit dem Bußgeld für Unbelehrbare aus, die zwar gerne im Restaurant speisen wollen, aber im Gegenzug nicht bereit sind, ihre Daten für eine mögliche Rückverfolgung zu hinterlassen. Das schadet gleich in mehrfacher Hinsicht: Kommt es zu einem Ausbruch, und „Benjamin Blümchen“ wird nicht vom Gesundheitsamt nicht rechtzeitig erreicht, trägt er Corona womöglich weiter. Außerdem ist es ungleich personalintensiver und damit teurer, die Verweigerer ausfindig zu machen. Auch diese Kosten muss die Allgemeinheit tragen. Gut auch, dass der Ministerpräsident das Bußgeld nur als Untergrenze versteht und dieses in NRW höher ansetzen will. Wenn es im Geldbeutel weh tut, dann ist mancher eher geneigt, sich an die Regeln zu halten.