Westspiel : Streit um Vorbereitungen für Spielbank-Privatisierung

Düsseldorf Hat sich das Land leichtfertig von einer Gelddruckmaschine getrennt, als es die Privatisierung seiner Spielbanken beschloss? Darüber stritt der Finanzausschuss in Düsseldorf. Minister Lienenkämper sagt, ihm sei es darum gegangen, den Ruf des Landes nicht zu beschädigen.

Ein bisschen hatte es was vom Jammern über vergossene Milch, als am Freitag in einer Sondersitzung des Finanzausschusses einmal mehr über die Privatisierung der nordrhein-westfälischen Spielbanken (Westspiel) debattiert wurde. Schließlich hat der Landtag dem Vorhaben längst grünes Licht gegeben. Doch ein „Spiegel“-Bericht über hohe Unternehmensgewinne hat bei SPD und Grünen die Frage aufkeimen lassen, ob sich das Land leichtfertig von einer Gelddruckmaschine trennt.